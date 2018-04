Kyle Barnes wird seit Kindheitstagen von Dämonen heimgesucht. Mit der Hilfe von Reverend Anderson versucht Kyle als junger Erwachsener schließlich, Antworten auf die Fragen zu bekommen, die ihn seit Jahren quälen. Er will herausfinden, was hinter den übernatürlichen Geschehnissen, die sich in seinem Umfeld abspielen, steckt, um endlich ein Leben in Frieden führen zu können. Doch die finsteren, dämonischen Mächte lassen ihn nicht so einfach los.