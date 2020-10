New Blood (1)

Die beiden lernen sich beim Triathlon kennen und erfahren bald, dass sie aus unterschiedlichen Ermittlungsbehörden am selben Fall arbeiten. Eine Gruppe junger englischer Touristen hatte in Indien auf einer Reise an einem medizinischen Experiment teilgenommen. Sechs Jahre später kommen drei von ihnen durch Unfälle in England ums Leben. Leiter der Ermittlungen ist Sergeant Sands, der den ihm zur Seite gestellten Trainee-Detective mobbt und drangsaliert.