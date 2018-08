No Offence

Deering und Dinah müssen gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln, um herauszufinden, wer der zweite Mann ist, der die Mädchen entführt und ermordet hat. Am helllichten Tag wird ein Jogger erschossen. Doch die Suche nach dem Täter gestaltet sich komplexer als vorerst gedacht.



Dinah findet etwas über einen gewissen Sean raus, in den Patrick offenbar verliebt war. In Patricks Kriminalakte taucht ein Mann namens Sean auf, der jedoch seit Jahren tot ist. Aber Dinah vermutet, dass dieser Sean noch viel präsenter ist, als es zu sein scheint.



Tegan und Scott hören Schüsse, ein Jogger wurde auf einer Brücke erschossen und sein Rucksack in den Fluss geworfen. Es war ein erfolgreicher, wohlhabender Chirurg. Sie finden die Waffe bei einem Jungen, der den Mann anscheinend als Aufnahmeprüfung für eine Gang verübt hat. Doch die Schwester des Jungen, Gazelle, wusste auch von der Waffe und gesteht den Mord sobald sie verhört wird. Joy und ihr Team reagieren skeptisch auf das plötzliche Geständnis. Als sich herausstellt, dass das Opfer mit einer Lehrerin von Gazelle in Verbindung stand, die sich sehr um das Mädchen gekümmert hat, verlaufen die Ermittlungen überraschend in eine ganz andere Richtung.

