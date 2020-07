Clüver und der König von Sylt

Wenn herauskommt, dass sein Fitnesstrainer auch sein Liebhaber war, sind sein Ruf, seine Karriere und seine Ehe ruiniert. Königs Freund Gunnar Graber lässt sich von diesem überreden, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Leiche in der Nordsee verschwinden zu lassen.



Als Fotos von König, Graber und der Leiche des Fitnesstrainers auftauchen, geraten die beiden schwer unter Druck: König wird erpresst, ein millionenteures Gemälde herauszurücken – ansonsten gingen die Fotos an die Polizei. Doch Hauptkommissar Theo Clüver, der pikanterweise mit Königs Ehefrau Brigitta vor deren Ehe mit Wilfried ein Verhältnis hatte, und seine Kollegen Hinnerk und Ina ermitteln längst, um dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Hatte Adiaffi weitere Verhältnisse auf der Insel? Welche Rolle spielt der windige Detektiv Landwehr?