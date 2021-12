Sievers und die Stille Nacht

Das wiederum gefällt seiner Kollegin Ina Behrendsen überhaupt nicht. Doch Dienst ist Dienst. Der erste Verdacht fällt auf die beiden diebischen Weihnachtsmänner, die seit einigen Jahren in die Sylter Villen der Wohlhabenden einbrechen und wertvolle Geschenke stehlen. Doch dieses Jahr geht es um Mord! Einer von ihnen ist ausgerechnet der "verlorene Sohn" des ermordeten Reuter. War er an dem Überfall beteiligt?



Im Privatleben der Ermittler stehen ebenfalls Veränderungen ins Haus: Feldmann hat Absichten, in das Bettengeschäft einzuheiraten. Die Tage der WG mit Ina scheinen gezählt. Und Sievers plant den ersten Schritt aus der Einsamkeit in die Zweisamkeit und hat seine ehemalige Therapeutin Tabea Krawinkel zum Weihnachtsfest in sein Haus eingeladen.