Begegnung auf der Brücke

In der irisch-belgisch-deutschen Dramaserie, die auf einem von ihm selbst verfassten Bühnenstück basiert, spielt Stephen Jones den Dubliner Lloyd, der an einem verregneten Abend durch Zufall einen ganz besonderen Menschen kennenlernt.



Eigentlich will Lloyd ein Pub-Konzert seines Freundes Baz (John Doran) besuchen. Da er nicht in der richtigen Stimmung ist, tritt er aber schon nach wenigen Minuten den Weg nach Hause an.



Unterwegs sieht Lloyd auf der Grattan Bridge eine bereits völlig durchnässte junge Frau, die auf den Fluss Liffey starrt. Der besorgte Lloyd spricht sie an und fragt, ob alles in Ordnung sei. Nach anfänglichem Zögern nimmt Áine (Elva Trill) sein Angebot an, sich in seiner Wohnung vor dem sintflutartigen Regen zu schützen.



Dort angekommen, finden die beiden schnell einen Draht zueinander und erzählen von sich. So erfährt Áine, dass Lloyd nur übergangsweise in der Wohnung lebt, die eigentlich seinem Chef gehört. Lloyds Freundin Denise (Jennifer Heylen) ist gerade in Spanien, um auf dem Jakobsweg zu pilgern. Áine berichtet, dass sie immer noch bei ihren Eltern wohne, dort aber unbedingt ausziehen wolle.



Lloyd hat den Eindruck, dass es noch mehr gibt, was sie bedrückt. Sie versichert ihm, dass sie nicht auf der Brücke stand, um ins Wasser zu springen. Allerdings habe sich ihr Freund Seán (Jay Duffy) drei Monate zuvor genau an dieser Stelle das Leben genommen.