Da Lloyd (Stephen Jones) lieber nach Hause gehen wollte, setzt sich Áine (Elva Trill) allein in den Biergarten eines Pubs. In der Tasche ihrer Lederjacke findet sie Notizen, die sie wieder an die sogenannte Fuck-it-List ihres verstorbenen Freundes Seán (Jay Duffy) erinnern.



Wenig später taucht Lloyd doch in dem Lokal auf und leistet Áine beim Guinness-Trinken Gesellschaft. Ihr launiges Gespräch wird von einem Anruf unterbrochen. Lloyds Freundin Denise (Jennifer Heylen) meldet sich aus Spanien. Sie ist bei ihrer Wanderung vom Weg abgekommen und musste sich vor einem Hund in Sicherheit bringen. Dabei hat sie sich leicht verletzt. Nun freut sie sich, Lloyds Stimme zu hören. Nachdem Denise aufgelegt hat, erzählt Lloyd Áine, wie seine Liebe zu der gebürtigen Belgierin begann. Die gemeinsame Leidenschaft für Karaoke habe die beiden zusammengebracht.



Als im Pub ein bekannter Folksong gespielt wird, erinnert sich Áine an die Trauerfeier für Seán, die für sie ein traumatisches Erlebnis war. Sie verschwindet kurz auf die Toilette und sucht danach Ablenkung beim Tanzen mit einer Gruppe, die gerade ausgelassen einen Junggesellinnenabschied feiert.



Später will Áine von Lloyd wissen, warum er Denise nicht auf dem Jakobsweg begleitet. Er weicht der Frage aus.