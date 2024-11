Die Forderungen der Terroristen sind erfüllt worden. Sie fliegen mit einem bereitgestellten Helikopter zum Flughafen Helsinki-Malmi. Von dort wollen sie in einem Privatflugzeug die Flucht ins Ausland antreten. In ihrer Gewalt befinden sich nach wie vor Geiseln, darunter Präsident Koskivuo (Robert Enckell), General Morel (Zijad Gracic) und Sicherheitspolizistin Sylvia Madsen (Nanna Blondell). Allerdings ist Vasa Janković (Sverrir Gudnason), der Sprecher der Terroristen, nicht an Bord des Helikopters. Er fährt mit seinem aus dem Gefängnis freigepressten Vater Borislav (Miodrag Stojanovic) und seinem Komplizen Zlatko (Dragomir Mrsic) im Auto zum Flughafen. Max Tanner (Jasper Pääkkönen) nimmt die Verfolgung des Wagens auf. Es kommt zu einem wilden Rennen durch die Straßen von Helsinki, an dessen Ende Zlatko die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und schwer verunglückt. Doch Vasa und Borislav haben Max getäuscht und sind bereits in einem anderen Auto unterwegs.



Derweil kommt es am Flughafen in Malmi zur Katastrophe: Da Geiselnehmer und Geiseln identische Kleidung tragen, ist es für die Polizei schwer, von außen einzugreifen. Plötzlich wird ein Mann auf dem Rollfeld erschossen. Es handelt sich um den finnischen Präsidenten. Wenig später hebt das Flugzeug mit den verbliebenen Geiseln und den Terroristen an Bord ab. Bei einer Zwischenlandung auf einer Autobahn steigen auch Vasa und Borislav zu. Die Maschine steuert nun den Luftraum von Belarus an. Über den Wolken kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall.