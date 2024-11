Nach seiner Flucht aus Helsinki ist der Terroristen-Anführer Vasa Janković (Sverrir Gudnason) in die Falle getappt. Der Cyberkriminelle Leonid Titov (Juhan Ulfsak) hat Vasas Männer auf einem alten Industriegelände in Belarus in einen Hinterhalt gelockt. Nun befinden sich die Geiseln, General Morel (Zijad Gracic) und Sicherheitspolizistin Sylvia Madsen (Nanna Blondell), in Titovs Gewalt. Er will die beiden zwingen, Videobotschaften mit falschen Aussagen aufzuzeichnen, die die Europäische Union in einem schlechten Licht erscheinen lassen.



Sylvia nutzt jedoch einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit Titovs. Sie entreißt ihm die Waffe und setzt mehrere seiner Sicherheitsleute außer Gefecht. Sylvia und Morel können entkommen und verschanzen sich auf dem Dach. Mittlerweile hat auch Max Tanner (Jasper Pääkkönen) die Trollfabrik in Belarus ausfindig gemacht und verschafft sich Zugang zu dem Gelände. Nach einem kurzen Aufeinandertreffen mit Vasa klettert Max auf das Dach, um Sylvia und Morel zu unterstützen. Die drei werden von Titovs Leuten schwer unter Beschuss genommen.



Dann jedoch trifft der rettende Helikopter ein, den EJPO-Leiterin Marie Leclair (Cathy Belton) nach Belarus geschickt hat. Doch nur Sylvia und Morel schaffen es, rechtzeitig einzusteigen. Max bleibt allein zurück. Schafft er es noch auf eigene Faust, den Angreifern zu entkommen?