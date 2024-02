Für Ehre und Vaterland

Der hochdekorierte dänische Elitesoldat Niels Oxen (Jacob Hauberg Lohmann) ist wütend und enttäuscht, nachdem er in Afghanistan den Tod seines Kameraden und Freundes Bosse (Mads Hjulmand) miterleben musste. Zurückgekehrt nach Dänemark, soll nun eine Untersuchungskommission klären, ob ihr Vorgesetzter, Major Hannibal Frederiksen (Anders Heinrichsen), die beiden Soldaten im Stich gelassen hat. Bei Hannibal handelt es sich um den Neffen des Großgrundbesitzers Hans Otto Corfitzen (Henrik Birch). Dieser versucht, Einfluss auf Johnny Gregersen (Mikael Birkkjær), den Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, zu nehmen. Corfitzen will, dass die Ermittlungen gegen Hannibal gestoppt werden.



Als Gregersen an einer Jagdgesellschaft auf Corfitzens Schloss Nørlund teilnimmt, macht er eine schockierende Beobachtung: Offenbar wird mitten in der Nacht nach einem feuchtfröhlichen Gelage eine Leiche abtransportiert. Gregersen bittet daraufhin die Generaldirektorin des dänischen Geheimdienstes PET, Frigg Mossman (Ellen Hillingsø), um ein Treffen. Auf dem Weg dorthin wird er vor einen Lastwagen gestoßen und stirbt sofort. Wenig später kommt auch Gregersens Witwe Tine (Laura Allen Müller) ums Leben, die zuvor Mossmann von einem Brief ihres Mannes an die Geheimdienstchefin erzählt hatte.



Eine Zeugin hat im Zusammenhang mit dem mysteriösen Todesfall auf der Straße einen verdächtigen Kleinbus beobachtet. Als der Wagen aufgespürt wird, beauftragt Mossman die PET-Agentin Margrethe Franck (Josephine Park) damit, die mutmaßlichen Mörder von Gregersen zu fassen und einen wichtigen Brief sicherzustellen. Bei dem Einsatz kommt es zu einem fatalen Auto-Crash, und Margrethe bleibt schwer verletzt zurück. Ihr muss das rechte Bein unterhalb des Knies amputiert werden. Mossman will, dass die versierte Ermittlerin trotzdem weiter für sie arbeitet.



Unterdessen gerät Niels mit dem Gesetz in Konflikt. Jemand hat Heroin bei ihm versteckt und die Polizei verständigt. Als einer der Beamten andeutet, dass Niels das Rauschgift womöglich in Bosses Sarg geschmuggelt hat, rastet er aus und greift den Polizisten an. Dafür muss er für drei Monate ins Gefängnis und wird anschließend unehrenhaft aus der Armee entlassen.