Angriff aus dem Dunkeln

Margrethe Franck (Josephine Park) hat im Auftrag von PET-Leiterin Frigg Mossman (Ellen Hillingsø) Recherchen über die junge Frau angestellt, die den Politiker Johnny Gregersen und dessen Frau Tine getötet hat. Es handelt sich um Zoe Petersson (Mie Gren), die früher offenbar für die britische Elitetruppe SAS tätig war. Bilder aus der damaligen Zeit zeigen sie zusammen mit Poul Arvidsen (Claus Riis Østergaard), der nun als Gärtner und Sicherheitsbeauftragter für den Großgrundbesitzer Corfitzen (Henrik Birch) arbeitet. Mossman lässt erstmals durchblicken, wozu sie all die Informationen benötigt, die Margrethe direkt an sie übermitteln soll. Die PET-Chefin ist seit Jahren dem Geheimbund Danehof auf der Spur, der einen politischen Umsturz plant und Dänemark in eine Diktatur umwandeln will. Corfitzen und sein Umfeld scheinen darin verwickelt zu sein.



Plötzlich werden sie jedoch zur Zielscheibe einer unheimlichen Mordserie. Corfitzens Neffe Hannibal (Anders Heinrichsen) stirbt bei einem erzwungenen Autounfall, während Richter Bergsøe (Morten Lützhøft) in seinem Swimmingpool ertränkt wird. Corfitzen selbst erliegt einem Herzinfarkt, als ein unbekannter Mann in sein Büro eindringt und ihn gewaltsam dazu zwingen will, einen Namen preiszugeben. In allen drei Todesfällen sterben auch die Hunde der Opfer auf grausame Weise: Sie werden erhängt.



Niels Oxen (Jacob Hauberg Lohmann), der mittlerweile zurückgezogen in einem Zelt im Waldgebiet bei Schloss Nørlund lebt, gerät in den Fokus der Ermittlungen. Er wurde in Corfitzens Todesnacht am Schloss gesehen und war offenbar auch bei Hannibals Unfall vor Ort. Nachdem Margrethe und ihr unmittelbarer Vorgesetzter Rytter (Thue Ersted Rasmussen) die Befragung durchgeführt haben, besteht Mossman noch darauf, allein mit Niels zu sprechen. Sie bietet dem ehemaligen Elitesoldaten an, inoffiziell für sie zu arbeiten. Er lehnt ab.