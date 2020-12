Patrik Pacard (1)

Dem brillanten Biochemiker Prof. Olaf Gunström ist es gelungen, die Gene von Nutzpflanzen derart zu verändern, dass Weizen in der Wüste und Tomaten auf einem Gletscher wachsen können.



Die Jagd nach dieser Formel ist in vollem Gange, als die ahnungslosen Pacards in Norwegen auftauchen und sich mit dem Professor und seiner ehemaligen Assistentin, der Schweizerin Giovanna Castelli, anfreunden. Zu spät bemerken sie, dass ein gewisser Monsieur Dimitri es nicht auf die Lachse im Fjord abgesehen hat, sondern auf Prof. Gunströms Arbeit. Dimitri betäubt den Wissenschaftler mit einer Wahrheitsdroge und stiehlt die Formel.