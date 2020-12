Patrik Pacard (4)

Als Patrik sich zum Schein in die Hände der Entführer begibt, taucht er auf und bemächtigt sich des Jungen. Doch Giovanna ist ebenfalls nicht untätig geblieben. Eine Bodenprobe vom Schuh einer der Entführer gibt einen Hinweis auf den Aufenthaltsort der Mutter. Sie trickst Dimitri aus und rast mit Patrik zum Gefängnis seiner Mutter.



Bravourös gelingt die Befreiung der Mutter. Sohn und Vater verstecken sich auf einer Almhütte. Giovanna hofft auf die Genesung Gunströms und will auf der Welternährungskonferenz in Rom der Welt von der Existenz der Formel berichten. Patrik soll der Kronzeuge sein. Doch Dimitri hat längst seine Spur wieder aufgenommen.