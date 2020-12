Patrik Pacard (5)

Darüber hinaus erschreckt er die Pacards mit der Wahrheit über Patriks periodisch auftretende Sehstörung: Ein Laserstrahl hat versehentlich seine Augen getroffen. Patrik droht eine durch Hornhautablösung verursachte Erblindung. Die Eltern willigen in ein makabres Geschäft ein: das Augenlicht ihres Sohnes gegen die Formel.



Als Patrik und Dimitri einen eingeweihten Augenarzt besuchen, werden sie in den Wüstenstaat entführt. Auch Giovanna wird gekidnappt. Eigennützig will Ali die Formel der Welt vorenthalten. Patrik kann aus dem luxuriösen Gefängnis fliehen und versteckt sich in einem Ölcamp der Firma seines Vaters.