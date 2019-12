Prinzessin Fantaghirò

Tränenblind rast Fantaghirò auf einem Pferd davon und gelangt in einen Märchenwald, in dem ihr wieder die Weiße Hexe erscheint, diesmal in der Gestalt des Weißen Ritters. Sie weiß um die besondere Art des Mädchens und lehrt Fantaghirò das Bogenschießen und den Schwertkampf.