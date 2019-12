Prinzessin Fantaghirò

Nachdem ihre Schwestern einen Rückzieher gemacht haben, kämpft Fantaghirò alleine gegen Romualdo. Dass sie den Kampf überlebt, hat sie aber nur seinem Großmut zu verdanken. Zudem überkommen Romualdo Zweifel, ob es sich bei dem Duellanten tatsächlich um einen Mann handelt. Um der Sache auf den Grund zu gehen, schickt er einen Boten zum König und lässt seinen Gegner diesmal zu einer Jagd einladen. Da der Prinz ebenso listig wie schön ist, hat er einen Hintergedanken: gejagt werden soll nämlich das Heilige Tier, das in einer Grotte Männer tötet und Frauen verschlingt. Der Königssohn ist sicher, dass der junge, feindliche Ritter, sollte er in Wahrheit eine Frau sein, die Höhle unter keinen Umständen betreten würde. Doch Fantaghirò beweist Mut: Sie taucht in das Dunkel der Grotte ein, nur begleitet von einer Gans, in die sich die Weiße Hexe diesmal verzaubert hat, und tötet das Heilige Tier.