Prinzessin Fantaghirò

Obwohl sie sich dem Bösen verschrieben hat, ist die Schwarze Königin in ihrer Seele nicht so finster, dass sie nicht Gefallen an dem schönen Romualdo hätte. Sie bringt ihn mit einer List in ihre Gewalt und macht ihn sich durch einen Zauberspruch gefügig, worauf er jede Erinnerung an Fantaghirò verliert.