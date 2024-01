Also hetzt Papis zwischen den beiden Studios hin und her und kann keinem so ganz gerecht werden. Das stört besonders seine cholerische Chefin im "Flex Republic", doch auch Tom fällt seine Unaufmerksamkeit auf. Schweren Herzens beschließt Papis, im Fit & Fun zu kündigen. Währenddessen taucht überraschend Mias Ex-Liebhaber Simon im Studio auf. Er will sie zurück und behauptet, seine Frau verlassen und seine Konditorei in Köln verkauft zu haben. Nun schlägt er Mia vor, ein gemeinsames Café in Magdeburg zu eröffnen. Davon hatte sie eigentlich immer geträumt, aber inzwischen hat sie ja das Studio und dann ist da noch Felix…