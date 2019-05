Ray Donovan

Abby ist noch immer bei ihrer Familie in Boston und Ray muss sich um die Kinder kümmern. Conor hat Hausarrest. Doch anstatt zu Hause zu bleiben, besucht er lieber seinen Großvater Mickey, der gerade eine Party für eine Gruppe von App-Entwicklern organisiert. Mit Koks und Prostituierten kommen nicht nur die Gäste auf ihre Kosten. Nachdem er das verdiente Geld schnell durchgebracht hat, muss sich Mickey erneut Geld leihen, doch dieses Mal möchte die Geldgeberin am Gewinn beteiligt werden.



In der Schule läuft es für Bridget nicht gut. Sie fühlt sich alleingelassen und fordert ihre Mutter Abby auf, endlich wieder nach Hause zu kommen. Doch die will in Boston die Bar ihres Vaters kaufen und damit ihrer Familie helfen. Ray verspricht seiner Tochter, ihr bei einem Schultermin beizustehen, muss aber gleichzeitig Finney helfen.



Der Unternehmerclan möchte ein NFL-Team in die Stadt holen. Dabei soll ihnen ein Politiker helfen. Dessen Handy wurde samt verfänglichen Voicemailnachrichten gestohlen, was dafür sorgen könnte, dass er sein Amt verliert und der NFL-Deal platzt. Ray bittet Lena um Hilfe und gelangt schließlich an nützliche Informationen.



Bunchys Pläne, mit dem mexikanischen Wrestlerteam Geschäfte zu machen, nehmen Formen an. Allerdings macht Terry sich Sorgen, dass Bunchy ausgenommen wird.

