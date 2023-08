Mithilfe eines ausgeklügelten Plans (Mitleid) erschleicht Michel sich das Geld für die Leihmutterschaft bei seinen Eltern und lässt sich kurzerhand gegen Tollwut impfen. Doch kurz vor Vertragsschluss trifft er sich nochmal mit Elli und muss sich eingestehen: So will er es nicht. Er will keine Mutter in Indien in Gefahr bringen, die ihm nur für Geld ein Kind gebärt. In absoluter Panik versuchen Michel und Elli Michels Sperma zurückzurufen. Ob sie es rechtzeitig schaffen ist noch unklar, aber sowieso. Elli ist ziemlich ruhig geworden. Und als es mal einen Moment nicht nur um Michel geht, enthüllt Elli überraschende Neuigkeiten.