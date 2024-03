Und diese Kraft braucht sie auch. So sehr sie ihre Mutter Heidrun nach deren Tod manchmal vermisst hat, die Konflikte zwischen den beiden hatten und haben es jetzt sofort wieder in sich.



Vor allem aber macht Flo die ständige Sorge um Luna zu schaffen, denn ihre Tochter hat schon als Kind starke Stimmungsschwankungen und Schwierigkeiten, Freunde zu finden. Es gelingt Flo, mit Heidrun Frieden zu schließen und so einiges aus dem ersten Leben positiver zu gestalten: Sie stärkt erfolgreich die Bindung zwischen Luna und deren Vater Jens sowie zwischen den Geschwistern und widmet sich intensiver ihrem Sohn Carlo. Flos Einsatz zahlt sich aus, bei aller Fragilität ist Luna deutlich gefestigter als im ersten Leben.



Doch liegt das wirklich daran, dass Flo jetzt mehr Zeit für die Familie hat? Oder kann sie vor allem dank ihres Wissens und ihrer Erfahrungen aus dem ersten Leben jetzt besser für Luna da sein? Immerhin zahlt sie für die Stärkung der Bindungen mit ihrer Familie einen hohen Preis: Sie verliest nur noch Veranstaltungstipps in einer Kultursendung. Sie ist komplett unterfordert, und mangels Reichweite kann sie mit ihrem Engagement für Gewalt gegen Frauen schmerzhaft wenig bewirken.



Nach Jahren in diesem Leben, das ausschließlich auf das Wohlergehen der anderen ausgerichtet war, geht es Flo richtig schlecht. Und was ist die Ursache der stechenden Schmerzen, die sie manchmal überfallen?