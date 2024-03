Sie wirft ihre eigenen Ängste über Bord, macht ihre Beziehung zu Milan öffentlich und genießt die Nähe, die dadurch zu ihm entsteht. Als sie aber live in ihrer Morningshow Senator Borutzky beleidigt und sich weigert, sich öffentlich bei ihm zu entschuldigen, wird die Show abgesetzt. So stehen auch ihre Co-Moderatorinnen Yasmin und Julia plötzlich ohne Job da. Vor allem Yasmin ist darüber so wütend, dass sie mit Flo bricht. Nach dieser Aktion ist auch nicht mehr an die dringend benötigten Fördergelder aus Borutzkys Senat für "Haus Hedwig" zu denken – mit schlimmen Folgen für eine Bewohnerin. Macht aber nichts, Flo reist ja ohnehin bald wieder in die Vergangenheit. Oder?



Flo beginnt, zu zweifeln: Luna geht es besser, auch ohne ihre Interventionen. Ihre Tochter will sogar mit Jens und dessen Lebensgefährtin Kathi in den Italienurlaub mitfahren, anders als in der ersten Version von Flos Leben. Dafür entscheidet sich Carlo in dieser Version, nicht in den Urlaub mitzureisen, und bleibt bei Flo in Berlin.



So kommt es, dass er auf einer Party die Schauspielerin Nina kennenlernt und sich nicht nur glücklich verliebt, sondern durch Nina endlich entdeckt, was er selbst beruflich machen möchte: Schauspieler werden.



Doch als Luna erneut an einer Depression erkrankt, trifft Flo eine radikale Entscheidung.