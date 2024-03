Sie reist mehrere Monate in die Vergangenheit, in die Zeit vor dem Turnier, und organisiert für ihre Tochter ein Vortanzen bei einer freien Tanzgruppe. Denn sie hofft, dass Luna mit dem leistungs- und konkurrenzorientierten Turnen aufhört, wenn sie dort angenommen wird. Der Plan geht nur zur Hälfte auf.



Denn trotz der Aufnahme in die Kompagnie stellt sich Luna dem Turnwettbewerb, scheitert aber wie schon in der ersten Variante ihres Lebens und stürzt in tiefe Selbstzweifel. Tatsächlich verhilft ihr das Tanzen jedoch, stabil zu bleiben. Flo kann auch verhindern, dass Luna den gewalttätigen Pascal kennenlernt.



Erleichtert lässt Flo sich erneut auf eine heimliche Liebesbeziehung zu ihrem Kollegen Milan ein und reist mit ihren Kindern und Ex-Mann Jens zur Verleihung eines Ehrenpreises nach Hamburg. Der gemeinsame Wochenendtrip lässt alte, schöne Familiengefühle wieder aufflammen, und Flo erlaubt sich, loszulassen, zu genießen. Doch der Schein trügt.



In Luna brodeln große Minderwertigkeitskomplexe – nicht nur gegenüber ihren Freundinnen, sondern auch gegenüber ihrer Mutter. Und diese führen erneut dazu, dass Luna sich in Gefahr bringt. Flo ist außer sich. Warum ist ihre Tochter so? Was haben sie und Jens falsch gemacht? Steht es in Flos Macht, Lunas Entwicklung in einem weiteren Leben positiv zu beeinflussen?