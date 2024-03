Flos Zustand verschlechtert sich. Jens, ihre Kinder und ihre Freundin Julia umsorgen sie liebevoll. Flo will unbedingt das Datum von Lunas Suizid erleben, um sicherzugehen, dass ihre Tochter diese Schwelle überwindet und auch nicht wieder an einer schweren Depression erkrankt. Und wenn sie sogar bis zum Datum ihrer ersten Zeitreise durchhält, könnte sie erneut in die Vergangenheit reisen und vielleicht verhindern, dass sie überhaupt an Krebs erkrankt.



Da keine Therapie anschlägt, baut Flo sehr schnell ab. Darum versucht sie, noch ein paar Dinge für ihre Familie zu ordnen. So sorgt sie dafür, dass Jens, mit dem sie seit Jahren nur noch als liebevolles Elternpaar zusammenlebt, Kathi kennenlernt, seine Lebensgefährtin aus dem ersten Leben.



Doch plötzlich taucht ein Mensch in Flos Leben auf, mit dem sie nicht gerechnet hat, und ermutigt sie, zu kämpfen und als Mutter ihren Kindern vorzuleben, wie man für sich selbst und sein Lebensglück einsteht.