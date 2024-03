Florianes, genannt Flo, Leben ist nahezu perfekt: Die Familie ist gesund, das Verhältnis zu Ex-Mann Jens entspannt, die heimliche Liebesbeziehung zu Kollege Milan tut ihr gut. Flo startet in die zehnte Staffel ihrer feministischen Morningshow, die sie gemeinsam moderiert mit ihrer besten Freundin Julia und mit Kollegin Yasmin. Dank ihrer Reichweite kann sie sogar bei dem konservativen Senator Borutzky finanzielle Unterstützung für das "Haus Hedwig" durchsetzen – ein Heim für wohnungslose Frauen, das Flo mit aufgebaut hat.



Doch das alles wird mit Lunas Tod bedeutungslos. Flo kommt zu der Überzeugung, dass Pascal, der gewalttätige Freund ihrer Tochter, etwas mit Lunas verzweifeltem Schritt zu tun haben muss. Als Senator Borutzky Flo in aller Öffentlichkeit als schlechte Mutter hinstellt und für den Tod ihrer Tochter verantwortlich macht, wird eine geheimnisvolle Frau auf Flo aufmerksam und erzählt ihr von der Möglichkeit, über die Zeitreiseagentur "Plan B" in die Vergangenheit zu reisen und diese zu verändern. Flo könnte Lunas Leben retten!



Eine Spinnerin, denkt Flo. Doch die Frau macht eine präzise Vorhersage über ein Ereignis am nächsten Tag. Zufall? Flo klammert sich an die Chance, ihre Tochter zu retten, und überweist der Agentur viel Geld.