Aus Angst um Luna verletzt Flo eigene Grundsätze und überredet Carlo, ihr beim Hacken von Lunas Handy zu helfen. Flo ist entsetzt über das, was sie dort findet: Luna hat Pascal sehr explizite Nacktbilder von sich geschickt und wird von ihren vermeintlich besten Freundinnen Greta und Anouk brutal gemobbt.



Als Flo die Mädchen zur Rede stellt, erfährt sie, dass Luna mit ihrem gemeinen Verhalten den Bruch mit den Freundinnen herbeigeführt und den gemeinsamen Sport, das Turnen, heimlich aufgegeben hat. Luna ist seit Monaten isoliert und sieht in Pascal ihren einzigen Halt. Als sie von der Spionage ihrer Mutter erfährt, wendet sie sich von Flo ab und zieht zu ihrem Vater Jens und dessen Lebensgefährtin Kathi.



Die Zeit rennt, Lunas Todestag kommt näher, Flos Angst wächst. Und so entscheidet sie sich, Pascal unter ihrer Aufsicht in Lunas leben zuzulassen, in der Hoffnung, Luna vor ihm schützen zu können. Doch ein Mann wie Pascal ist unkontrollierbar. Als er Luna fallen lässt, ist diese unendlich verzweifelt.



Es kommt das Datum des Suizids. Kaum lässt Flo ihre Tochter nur kurz aus den Augen, ist Luna plötzlich verschwunden.