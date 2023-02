Nachdem Tommy beim Besuch am Weihnachtsabend auf Lotta eingeschlagen hat, ist Victoria zur Polizei gegangen. Sie hat dort all ihre Erlebnisse mit ihrem Vater geschildert. Aufgrund der Verjährungsfristen wird aber nur der Vorfall an Weihnachten, in dessen Verlauf dem Tommy auch die Nachbarn bedroht hat, vor Gericht verhandelt. Einmal mehr weist er alle Schuld von sich. Tommy deutet an, dass Lotta Heddesta für sich haben und ihn daher in ein schlechtes Licht rücken wolle. Sie habe Victoria zur Lüge angestiftet. Um der Welt zu zeigen, wer Tommy wirklich ist, veröffentlicht Victoria in ihrem Blog die ganze Wahrheit über ihren Vater.