Rosamunde Pilcher: Amys Wunschkind

Libbas Ehemann Jay kam noch vor der Geburt seiner Tochter Amy bei einem Feuerwehreinsatz ums Leben. Brad Woods, ein Kollege und Freund, war bei dem Unglück anwesend. Auch nach fast 40 Jahren fällt es Brad schwer, über den Vorfall zu sprechen. Zumal Libba ihm die Schuld an Jays Tod gibt. Amy dagegen hat großes Mitleid mit ihm und beteuert immer wieder, dass sie einen Vater an ihrer Seite nie vermisst habe.



Umso überzeugter ist sie daher, dass Libba sie als Großmutter genauso unterstützen wird, wie sie es als Mutter getan hat. Doch ihre Mutter hat Bedenken: ein Kind von einem unbekannten Spender? Was, wenn das Kind später mehr über seinen Vater wissen oder ihn gar kennenlernen möchte?



Genau auf einer solchen Suche ist der kletterbegeisterte Schüler Lenn Tate. Auf eigene Faust und ohne das Wissen seiner Mutter ist er nach Cornwall gereist, um seinen unbekannten Vater aufzusuchen. Unerlaubterweise schlägt er sein Zelt an den Klippen auf und wird beim Klettern von Brad Woods, dem Tri-Service Safety Officer, entdeckt und zur Rede gestellt. Hinter seiner grummeligen Strenge verbirgt Brad eine fürsorgliche Art. Er hat Verständnis für den Jungen und eine Idee, wo er die Nacht sein Zelt aufschlagen kann: auf Libbas Farm.



Bei ihrem ersten Termin in der Kinderwunschklinik erlebt Amy eine Überraschung. Bei ihrem behandelnden Arzt Dr. Kieran Nash handelt es sich um den attraktiven Mann, den sie einen Tag zuvor im Met-Laden ihrer Mutter kennengelernt hat. Beide verspüren eine magische Anziehungskraft, aber Kieran wahrt seine professionelle Distanz.



Um Erberkrankungen auszuschließen, muss Amy auch die medizinische Geschichte ihres Vaters in Erfahrung bringen. Ohne Kierans Hilfe unmöglich. Doch seine Recherchen bringen Amys Welt ins Wanken: Jay kann nicht ihr Vater gewesen sein. Doch wer war es dann? Libba schweigt beharrlich, doch Amy hat einen Verdacht.



Auch Kieran muss sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Lenn behauptet, sein Sohn zu sein. Unmöglich?



Als dann auch noch Derek, Amys bisherige Konstante in ihrem Leben, seine Einstellung zu ihrem Wunschkind ändert und mit ihr einen Neuanfang starten will, ist das Gefühlschaos perfekt. Für wen schlägt Amys Herz wirklich?