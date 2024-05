Rosamunde Pilcher: Wiedersehen am Fluss

Sie will ihren Lieben nicht zur Last fallen, da sie über kurz oder lang ein Pflegefall sein wird. Sie behauptet, einen anderen Mann zu lieben. Robert gibt sie frei. Doch dann bereut sie diese Lüge und geht zur Beichte, weil sie ihr Herz erleichtern muss. Sie erkennt fassungslos, dass der Priester im Beichtstuhl ihre große Liebe Conor ist, der zufällig als Vertretung in seinen Heimatort entsandt wurde. Sie konnte nie verwinden, dass er sich entschlossen hatte, Priester zu werden. Aufgewühlt von der Begegnung nach all diesen Jahren, kommt sie bei einem für alle unerklärlichen Autounfall ums Leben.



Zur gleichen Zeit kehrt auch Conors Schwester Jane nach Irland zurück, zusammen mit ihrem schwerreichen Mann Edward Wilson. Dieser sucht im Auftrag ausländischer Investoren nach Land für einen Themenpark und fasst sofort das Gelände von Roberts Betrieb ins Auge. Unerwartet erscheinen sie auf der Suche nach Conor bei Annes Beerdigung.



Robert erkennt seine ehemalige große Liebe sofort wieder. Gerade wegen seiner Trauer um Anne sucht er mit Jane das Gespräch, er braucht ihren Rat, auch in Sorge um seine Tochter, die mit dem Tod der Mutter nicht fertigwird. Bei den folgenden Treffen stellen beide fest, dass sie sich noch sehr zueinander hingezogen fühlen. Doch beide wissen, dass eine neue Liebe unmöglich ist.



Obwohl sie sich in den kommenden Monaten aus dem Weg zu gehen versuchen, kreuzen sich ihre Wege auf fast geheimnisvolle Weise immer wieder. Eines Tages geschehen Dinge, die das Leben aller Beteiligten und die starke Liebe zwischen Robert und Jane auf eine weitere harte Probe stellen.