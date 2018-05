Der geistig unterentwickelte Tim Vlaeminck greift die Chefermittlerin der Sittenpolizei Hannah Maes im Recycling-Center an. Von da an gilt er für Hannahs Mitarbeiter Charles und Bob als Hauptverdächtiger im Fall der misshandelten Prostituierten, die von einem Unbekannten attackiert und religiöse Symbole in die Wangen geritzt bekam. Auch der religiöse Vater von Tim Vlaeminck gerät in Verdacht, bis schließlich ein weiterer Übergriff erfolgt. Währenddessen kommt Hannah bei ihren privaten Ermittlungen bezüglich des Todes ihrer Mutter voran. Eine Spur führt sie zum Friedhof in Campo Santo.