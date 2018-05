Liese Meerhout rätselt noch immer, wer ihr die mysteriösen Drohungen per E-Mail schickt. Doch ein Anruf von Michel kündigt den nächsten Mordfall an. Ein junger Mann, Arno Deferme, wird tot aus der Schelde gezogen. Schwere Kopfverletzungen deuten auf einen Mord hin.

Laut seiner Freundin Maaike Pittomvils ging Arno oft nachts spazieren, weil er gerne in der Natur war. Er arbeitete bei Eco-Duro, einer Hilfsorganisation mit Sitz in Afrika. Laurent findet in den E-Mails auf Arnos Laptop eine Verabredung mit dem Zollbeamten Jos Devolder. Hat Arno etwa Waren aus Afrika nach Antwerpen geschmuggelt?

Maaike erzählt, das Arno die Menschen in Kamerun liebte und sich sehr für deren Kultur einsetzte. Liese und ihr Team sind jedoch irritiert, weil gerade Arnos Onkel Willem Goethals als Geschäftsführer von Woodworks ein großer Holzimporteur ist. Gibt es also doch eine Verbindung zu den Verdächtigungen der Schmuggelei?

Oder musste Arno sterben, weil er den Wunsch hatte, für immer nach Kamerun zu gehen und Maaike darüber sehr enttäuscht war? Als Laurent auf dem Laptop von Arno schließlich den Namen Bisa Infama findet, liegt der Verdacht nahe, dass Arno eine Freundin in Kamerun hatte. Das Team rund um Liese konzentriert sich zunehmend auf Maaike, die vielleicht etwas mit dem Mord zu tun hat.

