Am frühen Morgen wird Sylvia Fox (Emilia Fox) von Handwerker Salvatore (Andrea Piedimonte Bodini) geweckt. Es geht allerdings nicht um die Renovierungsarbeiten an ihrem Haus, sondern um ein privates Problem: Salvatores Vater Gino (Gianni Franco) vermisst sein wertvolles Trüffelschwein Mimi. Die Polizei wollen die beiden lieber nicht verständigen, denn sie nehmen es mit der Versteuerung von Mimis Einnahmen nicht so genau. Ohnehin ist der Einsatz von Schweinen bei der Trüffelsuche eigentlich verboten. Sylvia verspricht, ihnen zu helfen. Doch zunächst wartet eine ganz andere Herausforderung auf sie.



Ihr Ex-Mann und früherer Geheimdienstkollege Adam (Jamie Bamber) stattet Sylvia in Italien einen Überraschungsbesuch ab. Ein alter Freund der beiden, der russische Politiker Dimitri Pavlenko (Enrique Arce), braucht Unterstützung. Sein Sohn Sasha (Alexander Arnold), der in Rom Philologie studiert, ist dort verhaftet worden. Er steht unter Verdacht, seinen Kommilitonen Mario (Pierangelo Menci) getötet zu haben. Sasha schweigt bislang zu den Vorwürfen. Adam hofft, dass die Verhörspezialistin Sylvia das ändern kann. Doch Sasha macht auch ihr gegenüber zunächst völlig dicht.



Das Eis zwischen ihnen bricht erst, als Sylvia ihn vorübergehend bei sich zu Hause aufnimmt. Sasha durfte das Gefängnis verlassen, steht nun aber unter Hausarrest. Sylvia findet heraus, dass der ermordete Mario ein Doppelleben führte, in dem auch die Studentin Roberta (Francesca Alice Antonini) eine maßgebliche Rolle spielte. Gibt es einen Zusammenhang mit seinem gewaltsamen Tod? Sasha bekräftigt unterdessen, dass er und Mario sich nicht gehasst hätten – ganz im Gegenteil.