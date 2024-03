Sylvia Fox (Emilia Fox) will sich dauerhaft in Panicale niederlassen und hat ein altes Haus am Ortsrand erworben. Allerdings gestalten sich die Renovierungsarbeiten als sehr aufwendig. Da kommt Sylvia etwas Ablenkung gerade recht. Bei einem Cafébesuch trifft sie zufällig die Archäologin Mallory Bell (Bronagh Gallagher), eine alte Bekannte aus Studienzeiten in Cambridge. Mallory führt gerade Ausgrabungen am Castello di Monterosa durch.



Sylvia nimmt das Angebot an, ihr bei ihrer Arbeit zu helfen. Schon bald wird die Ex-Geheimagentin fündig. Allerdings stößt Sylvia nicht auf die erhofften Überreste einer Kapelle aus dem 12. Jahrhundert, sondern auf ein menschliches Skelett. Die Polizei wird eingeschaltet.



Laut Capitano Riva (Giovanni Cirfiera) handelt es sich um eine Frauenleiche. Bei vielen Einheimischen weckt der Fund Erinnerungen an die 25 Jahre zuvor verschwundene Ornella Pannacci. Damals geriet der Außenseiter Carlo Sabatini (Francesco De Vito) unter Verdacht, die 16-Jährige ermordet zu haben. Es gab aber keine stichhaltigen Beweise gegen ihn – und bis jetzt auch keine Leiche. Nun kocht im Dorf der Zorn wieder hoch. Sabatini wird zu Hause angegriffen und verletzt.



Sylvia glaubt nicht, dass der wortkarge, zurückgezogen lebende Mann wirklich ein Mörder ist. Das sieht Ornellas Bruder Giuseppe (Andrea Bruschi) jedoch völlig anders. Er bekräftigt seinen Vorwurf gegenüber Sylvia. Sie wird allerdings stutzig, als Giuseppe verhindert, dass sein Bruder Andrea (Daniele Natali) mit ihr spricht. Capitano Riva ordnet unterdessen an, dass Sabatinis alter Transporter noch einmal mit modernen kriminaltechnischen Methoden untersucht wird. Tatsächlich finden sich darin Blutspuren von Ornella. Sabatini wird festgenommen.



Doch der Fall ist damit längst noch nicht gelöst. Wenig später gibt es eine völlig neue Wendung: Bei der Leiche, die am Castello gefunden wurde, handelt es sich definitiv nicht um Ornella. Ist sie womöglich gar nicht tot?