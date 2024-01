Evelin (Emily Kusche) trifft in den Gefangenenzellen des Camps auf den Flüchtling Arianhdit (Tidiane Jamayn Diallo) und dessen kleine Schwester Lina (Wilma Haynes), die an den skrupellosen Versuchen des Doktors (Ole Lagerpusch) zu sterben droht. Gemeinsam schmieden sie Ausbruchspläne, während sich Lobo (Zoran Pingel) Eintritt ins Lager verschafft und zu Ella (Lea van Acken), Hatice (Safinaz Sattar) und Solveig (Asia Luna Mohmand) Kontakt aufnimmt, um ebenfalls eine Flucht zu organisieren. Die Gelegenheit ist günstig, denn Erik (Manuel Harder) ist mit einem Trupp von Gefolgsleuten aufgebrochen, um im Norden neue Allianzen zu schaffen. Zurückgeblieben im Lager ist sein Stellvertreter Paul Fried (Sascha Reimann), der eine besondere Freude daran hat, "Hofnarr" Nikolai (Alexander Scheer) zu quälen. Dieser muss sich, wie alle Gefangenen im Lager, "nützlich machen" und jeden Abend das Publikum unterhalten, was mit einem Otto-Sketch wesentlich besser gelingt, als mit Shakespeare-Zitaten. Paul hat es auch deshalb auf Nikolai abgesehen, weil der Schriftsteller einst in Notwehr einen seiner besten Freunde getötet hatte. Doch Paul hat eine Schwäche: die hübsche Hatice. Und die wird zu einem Schlüssel des geplanten Ausbruchsversuchs. Um nämlich den Waffenschrank von Fried auszuräumen, erklärt Hatice sich bereit, den Lockvogel zu spielen und begibt sich damit in größte Gefahr.



Auch Evelins Freunde Devid (Aaron Hilmer) und Herm (Adrian Grünewald) wollen nicht untätig bleiben, nachdem Evelin das Krankenhaus unerlaubt verlassen hatte und bisher nicht zurückgekehrt ist. Gemeinsam mit Evelins Brüdern (Ron Renzenbrick, Maximilian Brauer, Phileas Heyblom) und der kleinen Mila (Lucia Wernze)) planen sie, verbotenerweise das Krankenhaus zu verlassen, um ihre Schwester zu befreien. Die Kinder werden in einer kleinen Pension zurückgelassen, während Devid und Alex vorsichtig das Lager auskundschaften und zu Zeugen eines erbitterten Kampfes werden. Denn in der Nacht des Ausbruchs geht fast alles schief und es gibt einen schrecklichen Verrat.



Zusatzinformation - Sascha Reimann ist Paul Fried. Als lebensmüder Stellvertreter von Lagerchef Erik hat er in Episode 3 einen besonders starken Auftritt zur melancholischen Musik von Jan Gabarek. Der 1973 in Neuwied geborene Schauspieler und Sänger wuchs in Neumünster, Kiel und Bremen auf. Nach der Schule machte er zunächst eine Lehre, als KFZ-Mechaniker ohne Führerschein, und verdingte sich nebenher für kleinere Sprecher-Rollen. Doch seine Leidenschaft sollte die Musik werden. Als Deutsch-Rapper fiel er zunächst mit der Band "Freaks Association Bremen" (F.A.B.) auf. 1999 veröffentlichte er mit "Afrob" die Single "Reimemonster", die ein großer Erfolg wurde. Anfang 2008 begleitete Reimann die Gruppe "Deichkind" auf deren Frühjahrstour und wurde mit dem Album "Arbeit nervt" zum festen Band-Mitglied unter dem Namen "Ferris Hilton", der sich später als Solokünstler zu "Ferris MC" wandelte. Daneben übernahm Reimann auch immer wieder kleine Schauspielrollen in Serien wie "Das Geheimnis des Totenwaldes", "Hotel Mondial" oder "Nachtschicht".