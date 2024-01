Lobo (Zoran Pingel) hat sich in der Zwischenzeit gut auf der Insel Sløborn eingerichtet. Er bewirtschaftet den Hof, der einst ein Zufluchtsort für die Jugendlichen nach dem Ausbruch der Taubengrippe war, und lebt gut von seinen landwirtschaftlichen Erträgen. Nur eine Frage treibt ihn um. Wer hat damals Sozialarbeiterin Freja (Nina Diedrich) getötet, die eines Nachts erstochen in ihrem Bett lag? Auch die Übersetzung ihres Tagebuchs aus dem Dänischen ins Deutsche hilft ihm bei dieser Frage nicht weiter. Lobo macht sich auf dem Weg zum Festland, wo er schon bald auf das Piratenlager von Erik Stöver (Manuel Harder) trifft. Mit harter Hand regiert dieser das Camp Klabaster, teilt ein zwischen loyalen Gefolgsleuten und Gefangenen, die sich im Wald, in der Küche oder im Bett nützlich machen müssen. Und er ist von einem Ziel getrieben: Er will mithilfe des Doktors (Ole Lagerpusch), der eine Art Labor in seinem Lager betreibt, ein Heilmittel gegen die Taubengrippe finden.



Unerlaubt hat Evelin (Emily Kusche) währenddessen das Krankenhaus verlassen, denn sie möchte unbedingt ihren Vater wiedersehen. Anscheinend hält er sich im nahe gelegenen Camp Klabaster auf. Doch ihr Entsetzen ist groß, als sie im Lager der Plünderer ankommt und feststellen muss, dass ein unbekannter Arzt lediglich im Namen ihres Vaters gefährliche Experimente an Gefangenen vornimmt. Und mit Evelin ist dem Kurpfuscher ein Goldschatz in die Hände gefallen, denn in ihrem Blut befindet sich der Schlüssel zu einem Heilmittel gegen die gefährliche Taubengrippe, der inzwischen Millionen von Menschen zum Opfer gefallen sind.



Ganz andere Sorgen hat die umtriebige Ella (Lea van Acken), die es sich im Bett von Anführer Erik (Manuel Harder) gemütlich gemacht hat und im Gegensatz zu ihren Freundinnen Hatice (Safinaz Sattar) und Solveig (Asia Luna Mohmand) ein gutes Leben im Lager führt. Wenn da nur nicht Eriks eifersüchtige Tochter Romy (Anna-Lena Schwing) wäre, die misstrauisch Ellas Treiben beobachtet und nur darauf wartet, die schöne Nebenbuhlerin auszuschalten.



Zusatzinformation - Zoran Pingel ist Lobo, der in Episode 2 einen ganz besonderen Auftritt erhält. Der 1999 in Hamburg geborene Schauspieler mit serbischen Wurzeln gehörte von Anfang an zum Team der Serie. Als straffällig gewordener Jugendlicher Lobo, der auf der Insel SLØBORN an einem Resozialisierungsprogramm teilnimmt, fiel er mit seiner physischen Präsenz sofort in dem starken Ensemble-Cast auf. Mit 16 Jahren verließ er die Schule, um Schauspieler zu werden. Mit kleinen Rollen in Erfolgsformaten, wie "Tatort", "Bella Block" oder "Morden im Norden", machte er seine ersten Schritte in diesem Metier. Seinen ersten Kinoauftritt hatte er in dem Kinder-Abenteuer "Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs". "SLØBORN" machte ihn dann über die Branche hinaus bekannt. Es folgten Verpflichtungen für die Netflix-Serie "Kitz" und der aufwändigen Fantasy-Serie "Der Greif", für die er 10 Kilogramm zulegen musste. Ein Umstand, der ihm sowohl bei der schweren Landwirtschaftsarbeit, wie auch den zahlreichen Kampfszenen in Staffel 3 zugute kam.