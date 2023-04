Der Prozess (3)

Eine weitere Spur führt die SOKO in eine Tabledancebar am Hafen, in der Jule bis vor Kurzem arbeitete. Den polizeibekannten Chef Pit Nielandt treffen sie dort nicht an. Dafür aber Emily Schaper, die beim Anblick der Polizei zu flüchten versucht. Offenbar weiß sie doch mehr, als sie zugibt. Als die Ermittler Pit Nielandt ausfindig machen, stellen sie fest, dass dieser neuerdings zum bundesweit agierenden Motorradklub Bullsharks gehört.



Von den Kollegen der SOKOs in Köln und Leipzig erfahren sie, dass gegen diesen kriminellen Klub gerade ein Prozess vorbereitet wird, im Zuge dessen Anwalt Paul Korte verschwunden ist. Wurde er von den Bullsharks entführt und womöglich bei Nielandt in Wismar versteckt? Ist unter den Rockern auch der Mörder von Jule Wachowiak? Und welche Rolle spielt eine sündhafte teure Kette, die in der Wohnung des Opfers gefunden wird?