Der Prozess (5)

Der außergewöhnliche Fall der SOKO 5113 erfordert die erstmalige Zusammenarbeit der Münchner Sonderkommission mit ihren Kollegen in Köln, Wismar, Stuttgart und Leipzig.



Auch Hajo und sein Team sind als Zeugen geladen. Krüger wird zur Last gelegt, den Mord an dem Leipziger Polizisten Santini in Auftrag gegeben zu haben. Der Bikerfall beschäftigt die Kriminalpolizei inzwischen bundesweit. Trotz der tatkräftigen Unterstützung durch die SOKOs in München, Köln, Wismar und Stuttgart wissen die Ermittler nicht, wer den Bullsharks Informationen zuspielt, die sie der Polizei immer einen Schritt voraus sein lassen.



Die Beweislage gegen Krüger ist dünn, und Paul Korte, der Anwalt der Witwe Maren Santini, setzt alle Hoffnung auf eine einzige Karte: Sein Vater, der Münchner Bikerchef Frank Wellinger, hat ihm zugesichert, als Zeuge vor Gericht gegen seinen ehemaligen Bikerbruder auszusagen. Doch Paul Korte weiß auch: Wer sich gegen den Ehrenkodex der Biker stellt – wonach kein Bruder jemals den anderen verrät – der schwebt in tödlicher Gefahr.