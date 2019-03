Die Kommissare finden heraus, dass die Tippgemeinschaft bei Dr. Brombach in Therapie war. Er unterzog sie einer fragwürdigen Entwöhnung, zu der gehörte, dass sie noch einmal spielen sollten, den Tippschein allerdings nicht abgeben durften. An diese Vereinbarung haben sie sich augenscheinlich nicht gehalten. Die Ehefrauen Magdalena Franke und Nicole Müller haben ein Alibi, und Hildebrandt ist auch entlastet. Was wird da gespielt? Die SOKO rätselt.