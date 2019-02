Wer anderen eine Grube gräbt

Aber auch der Student Felix Reiter hat sich bei Bachmann nicht gerade beliebt gemacht. Er hat nämlich, wie die Kommissare herausfinden, in der Gartenlaube vorübergehend gewohnt, da er in München einfach keine bezahlbare Bleibe gefunden hat. Eine weitere Spur findet die SOKO in einem Foto mit einer georgischen Widmung.