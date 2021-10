Jana kommt mit nichts außer ihrem Tandem im Co-Working-Space an. Dabei stand sie mit ihrer selbst entwickelten App kurz vorm großen Durchbruch. Doch dann wurde sie von ihrem Freund und ihrer besten Freundin aus der gemeinsamen Firma geschmissen.



Also heißt es ab jetzt: Jana first - keine Rücksicht, kein Gewissen! So ist zumindest ihr Plan. Doch ohne eine neue große Idee ist nix mit Jana first. Und dafür braucht sie Ruhe. Aber Ruhe gibt es nie im Co-Working-Space, vor allem dann nicht, wenn Janas neuer Büronachbar Kenny sie unentwegt vollquatscht und zu sich ins Team holen will.



Nura und Sophie wollen mit Würmern, die Plastik fressen, die Welt zu einem besseren Ort machen. Die beiden waren mal ein Paar, aber Sophie ist eine tickende Zeitbombe und rastet gern mal komplett aus, während Nura jeden Streit schlichten will.



Influencerin Melina arbeitet hart an ihren Clips für ihre Follower, während Programmierer Jens vergeblich versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen oder überhaupt mal ein Wort mit ihr zu wechseln.



Für Jana ist das alles zu viel, und der erste Tag im Co-Working-Space ist echt frustrierend. Bis ihr Kenny beim Feierabendbier eine wirklich brillante Idee pitcht: eine App, die zuhört und Emotionen, Stimme, Gestik und Mimik analysiert. Eine KI, die einen versteht und dann Ratschläge geben kann. Eine digitale Therapeutin. Da ist es, das next big thing! Ok. Vielleicht ist es strenggenommen Kennys next big thing. Aber hey, wie war das? Jana first, oder?