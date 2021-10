Kenny knechtet Jens durch schlaflose Nächte und peitscht ihn immer weiter. Als Jens einzuknicken droht, besorgt Kenny ihm zur Belohnung ein Date mit Melina. Das denkt jedenfalls Jens. Jana dagegen versucht, Kenny zurückzugewinnen, weil sie merkt, dass sie ohne ihn nicht weiterkommt. Aber Kennys Ehrgeiz ist geweckt und er setzt alles daran, mit seiner eigenen App "Sigmund FreuNd" früher als Jana in der Investorenshow "Pitch Perfect" aufzutreten. Als klar wird, dass Jens es nicht schaffen wird, "Sigmund FreuNd" rechtzeitig selbst zu programmieren, beschließt Kenny, einfach Janas Algorithmus zu klauen. Aber Jana wurde schon mal um eine brillante Idee betrogen und hat vorgesorgt.



In seinem Eifer hat Kenny leider vergessen, bei Jens klarzustellen, dass es sich bei dem Melina-Date in Wirklichkeit nur darum handelt, dass er Melina zu einem Date mit einem anderen Typen fahren soll. Ein echtes Debakel.



Während im Programmiererlager eifrig kopiert und geklaut wird, schlägt sich Sophie mit der Gentrifizierung des Bistros herum. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Als Anführerin einer Demonstration lässt sie es gewaltig eskalieren.