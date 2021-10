Nura ist eigentlich eine harmoniesüchtige Person, die immer den Kompromiss sucht. Aber der Streit, den sich ihre Sophie und eine andere Sophie aus dem Superior-Bereich liefern, ist einfach unerträglich. Dabei geht es nur um ein Spielzeug. In Nuras Augen. Für die beiden Sophies ist Steve Jobs "Magic-8-Ball" ein Heiligtum, das beide besitzen wollen.



Bei der diesjährigen Tombola im Co-Working-Space hat das Los dafür Sophie gezogen. Aber welche Sophie? Die Sophie aus dem Superior-Bereich ist einen Schritt schneller auf der Bühne und krallt sich den begehrten "Magic-8-Ball". Die andere Sophie rastet völlig aus. Das ist zu viel für Nura. Also schließt sie sich der verwegenen Einbruchsidee von Jana und Kenny an.



Und so klettern die drei nachts durch den Lüftungsschacht in den Superior-Bereich. Danny Ocean würde Tränen des Respekts vergießen! Als Jana sich aber nicht damit begnügt, Felix Büro nach Hinweisen zur PAM zu durchsuchen, sondern auch noch seinen Computer hacken will, geht der Alarm los. Auf der Flucht opfert sich Kenny für Jana und Nura und lässt sich von der Security verhaften. Und damit meldet sich Janas Gewissen: ausgerechnet der Typ, dessen Idee sie geklaut hat, opfert sich für sie. Ist jetzt der Zeitpunkt, ihm die Wahrheit zu sagen?



Den schlimmsten Tag von allen erlebt allerdings Melina – nur hat es leider niemand mitbekommen. Es sei denn, man schaut ganz genau hin!