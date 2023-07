Nach dem gewaltsamen Tod von Tano (Vincenzo Ferrera) überprüft die Polizei die Alibis der anderen "Arianna"-Überlebenden. Offenbar hat niemand von ihnen etwas mit dem Verbrechen zu tun. Anita (Pia Lanciotti) will die Ermittlungen weiter vorantreiben. Sie lässt sich von Ivan (Carmine Recano) eine Liste mit den Namen aller Angehörigen von Personen geben, die auf dem Schiff gestorben sind. Darüber stößt Anita auf Emanuele Mayer (Nello Mascia), der auf der "Arianna" seine beiden Kinder Matteo (Domenico Luca) und Lara (Desirée Popper) verloren hat. Als sie ihn befragen will, findet sie ihn tot in seiner Wohnung vor. Doch die Szenerie gibt einige Rätsel auf. Augenscheinlich wurde Emanuele mit gefalteten Händen auf dem Bett drapiert. Die Klimaanlage ist voll aufgedreht, um den Raum kühl zu halten. Die Obduktion des Toten bestätigt Anitas Eindruck: Emanuele hat sich erhängt und wurde danach von jemandem hingelegt. Der Polizistin ist zudem aufgefallen, dass frische Sonnenblumen in der Wohnung standen. Sie macht den Blumenhändler ausfindig und fragt ihn, ob er sich an den Kauf erinnern kann. Tatsächlich ist ihm eine junge Frau in Erinnerung geblieben: Sie war sehr kurzhaarig und trug einen Hoodie.