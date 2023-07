Nachdem sie von Luca (Lino Guanciale) die vermeintliche Wahrheit über Armandos Tod erfahren hat, sucht Anita (Pia Lanciotti) das Gespräch mit Adèle (Adèle Wismes) – ohne zu wissen, dass es sich bei ihr eigentlich um deren totgeglaubte Zwillingsschwester Léa handelt. Anita zeigt ihr das Buch mit Armandos Widmung und konfrontiert sie mit Lucas Aussage, wonach Léa ihren Lebensgefährten aus Mitleid getötet habe. "Adèle" bezeichnet diese Version der Geschichte als Lüge. Später gibt Anita das Buch an ihren Polizeikollegen Ivan (Carmine Recano) weiter. Sie rät ihm, es nachträglich auf die Liste der auf der "Arianna" gefundenen Gegenstände zu schreiben, damit es offiziell als Beweisstück verwendet werden kann. Unterdessen ist die Ehe von Luca und Sylvie (Stéfi Celma) weiter in der Krise, nachdem er ihr erklärt hat, dass Marta (Camilla Semino Favro) ein Kind von ihm erwartet. Sylvie fordert, dass Luca ab jetzt keine Geheimnisse mehr vor ihr haben darf. Ansonsten wird sie sich von ihm trennen. Er verspricht es ihr. Am Abend hilft Luca Marta beim Ausräumen ihrer Wohnung. Kurz nachdem er gegangen ist, wird Marta dort überfallen. Luca ist noch im Haus und kann Schlimmeres verhindern. Léa trifft sich derweil in der Rolle von Adèle noch einmal mit Anita und schildert eine neue Version der Geschehnisse auf der "Arianna": Demnach haben die anderen Armando vor Léas Augen getötet. Léa selbst, so behauptet "Adèle", hätte das niemals getan.