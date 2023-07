Die Überlebenden versuchen auf unterschiedliche Weise, ihren Weg zurück in den Alltag zu finden. Luca (Lino Guanciale) kündigt beim Familienfrühstück an, dass er wieder in der Werft arbeiten möchte. Ein Gespräch mit seiner Frau Sylvie (Stéfi Celma) über das, was auf der "Arianna" geschehen ist, lehnt er nach wie vor ab. Sie soll ihm lieber helfen, alles zu vergessen. Tano (Vincenzo Ferrara) verschanzt sich derweil im Zimmer seines vor der "Arianna"-Katastrophe verstorbenen Sohnes Simone. Er sieht ihn vor sich und führt Gespräche mit ihm. Nino (Luca Castellano) kehrt unterdessen an seine Schule zurück. Er wird in eine Klasse mit Lucas Tochter Maia (Margherita Aresti) eingestuft. Nach dem Tod seiner Eltern lebt Nino nun mit seiner Tante Titti (Elena Radonicich) zusammen. Das Verhältnis zwischen den beiden ist äußerst angespannt, weil sich auf dem Schiff herausgestellt hatte, dass Ninos Vater eine Affäre mit Titti hatte. Nach wie vor versucht Anita (Pia Lanciotti) herauszufinden, was sich auf der "Arianna" wirklich abgespielt hat. Ihre eigenmächtigen Ermittlungen bringen ihr nun allerdings zunehmend Ärger ein. Alex (Sophie Pfennigstorf) erzählt bei der Polizei, dass Anita während eines Besuchs in Lorenzos Wohnung ihre Waffe gezogen hat. Anitas Vorgesetzte Sofia (Paola Benocci) ist schockiert. Sie droht ihr eine Suspendierung an.