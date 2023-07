Nach dem Überfall auf Marta (Camilla Semino Favro) ist Luca (Lino Guanciale) davon überzeugt, dass ein Unbekannter alle "Arianna"-Überlebenden umbringen will. Gegenüber seiner Familie lässt sich Luca aber nichts anmerken. Er schlägt Sylvie (Stéfi Celma) vor, gemeinsam zu ihren Eltern zu fahren. In Wahrheit schwebt Luca jedoch kein Wochenend-Trip vor, sondern eine längere Auszeit, um der Bedrohung zu entkommen. Anita (Pia Lanciotti) und Ivan (Carmine Recano) übergeben derweil das Buch mit Armandos Widmung an ihre Vorgesetzte Sofia (Paola Benocci). Diese will noch einmal die vermeintliche Adèle (Adèle Wismes) dazu befragen. Doch sie ist nicht mehr auffindbar. Ivan sorgt nun dafür, dass Anita auch die ersten Aussagen der Überlebenden anhören kann, die nach deren Rettung in Venezuela mitgeschnitten wurden. Danach stellt Anita ihrer Schwiegertochter Marta (Camilla Semino Favro), die derzeit bei ihr wohnt, ein Ultimatum: Sie soll endlich die Wahrheit sagen oder sie muss ausziehen. Erst als Marta erzählt, dass die Überlebenden offenbar von einem Wahnsinnigen terrorisiert werden, lenkt Anita ein. Tano (Vincenzo Ferrera) holt unterdessen das reparierte Handy seines verstorbenen Sohnes Simone ab. Am nächsten Morgen macht sich seine Frau Paola (Raffaella Rea) Sorgen, weil Tano nicht nach Hause gekommen ist. Er hatte versucht, sie zu erreichen, um ihr etwas Wichtiges mitzuteilen. Paola war allerdings eingeschlafen. Nun erhält sie die unfassbare Nachricht: Tano wurde tot auf dem Werftgelände aufgefunden.