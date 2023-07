Was hat es mit den "Mörder"-Schmierereien vor den Wohnungen und Häusern der "Arianna"-Überlebenden auf sich? Sylvie (Stéfi Celma) ist deswegen äußerst beunruhigt, aber Luca (Lino Guanciale) wiegelt ab. Er geht davon aus, dass es sich nur um eine Provokation von Unbeteiligten handelt. Angeblich ist auch die Polizei dieser Ansicht.



In Wahrheit herrscht unter Luca und den anderen große Aufregung. Lorenzo (Giacomo Giorgio) trifft sich mit Léa (Adèle Wismes), weil er sie in Verdacht hat, hinter der Aktion zu stecken. Sie beteuert glaubhaft, dass sie nichts davon weiß. Währenddessen bemerkt Lorenzo, dass sie von Anita (Pia Lanciotti) beobachtet werden. Er ist nun davon überzeugt, dass die suspendierte Polizistin hinter den Schmierereien steckt. Doch Anita sucht selbst nach dem Täter.



Ivan (Carmine Recano), der ein nicht nur rein freundschaftliches Verhältnis zu Anita pflegt, versorgt sie weiterhin heimlich mit Informationen. Ein Überwachungsvideo zeigt eine mit einem Hoodie bekleidete Person beim Anbringen des "Mörder"-Schriftzugs. Vom Alter her könnte es sich um Nino (Luca Castellano) handeln, der allerdings Linkshänder ist – im Gegensatz zu dem Sprayer auf dem Video.



Unterdessen überredet Adèle (Adèle Wismes) ihre Zwillingsschwester Léa dazu, in Armandos Haus zurückzukehren, um dort Wertsachen zu stehlen. Die beiden machen sich auf den Weg. Doch diese Aktion hat schwerwiegende Folgen.