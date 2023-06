Danny Frater (James Nesbitt), Londoner Polizist, fährt ins Leichenschauhaus des St. Josephine’s Krankenhauses, zu Pathologin Jackie (Joely Richardson). Danny soll eine unbekannte Tote mittels zahnärztlicher Unterlagen identifizieren. Dannys Entsetzen ist groß, als er erkennen muss, dass auf dem Seziertisch seine Tochter Christina (Imogen King) liegt.



Der Befund der Pathologin: Suizid. Doch Danny kann und will nicht glauben, dass sich sein einziges Kind das Leben nahm. Er sperrt Jackie und sich im Untersuchungsraum ein und konfrontiert die Pathologin mit zahlreichen, die Autopsie betreffenden Fragen.



Außerdem sieht er sich die Gegenstände genau an, die bei der toten Christina gefunden wurden, darunter auch fünf blaue Tabletten. Diese und Christinas Hausschlüssel steckt Danny widerrechtlich ein. Erst als sein Ex-Boss Richard (Ben Miller) auftaucht, entspannt sich die Situation.



Danny verlässt die Pathologie des Krankenhauses. Die Auseinandersetzung mit Jackie steht am Beginn eines langen Tages und einer Reihe von Begegnungen, in denen Danny klären will, was mit Christina wirklich geschah. Danny glaubt, dass Christina ermordet wurde.



Die Mini-Serie "Suspect" hat eine ungewöhnliche Formatierung: In acht kurzen Episoden konfrontiert sie ihren Protagonisten, Danny, mit zunächst sieben Personen, denen im Leben von Dannys verstorbener Tochter eine wichtige Rolle zukam.

Einige dieser Menschen kennt Danny bereits, andere nicht. Und jede dieser Personen könnte aus Dannys Sicht Christinas Mörder/in sein. In der letzten, der achten Episode, schließt sich der Kreis. Wieder trifft Danny auf Jackie, die Patholgin. Doch diesmal nicht an ihrem Arbeitsplatz, sondern in ihrem luxuriösen Privathaus.