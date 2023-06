Danny (James Nesbitt) ist zum "Alten Pumpenhaus" an der Themse gefahren. Das historische Gebäude ist mittlerweile ein exklusiver Club. Danny trifft dort auf Jaisal aka Jake Batra (Sacha Dhawan), den er von früher kennt. Jaisal ist Ex-Polizist, der aus dem Dienst ausscheiden musste.



Jaisal will nicht über Christina sprechen, die er schon als Teenager kannte. Danny provoziert sein Gegenüber auf übelste Weise, bis Jaisal schließlich zugibt, gemeinsam mit Christina Drogen verkauft zu haben. Ihre gemeinsamen Geschäfte endeten, als Christina auf den Onlineverkauf harter, synthetischer Drogen umstieg, und es einen Todesfall gab, der vertuscht wurde.



Jaisal bietet Danny an, ihm Material aus seinen Überwachungskameras zu zeigen, dafür muss Danny eine Gegenleistung erbringen. Danach öffnet Jaisal die Internetdateien der Überwachungskameras. Sie zeigen, wie Christina abends das Gebäude mit einem Mann verlässt. Danny kann den Mann zunächst nicht erkennen, Jaisal will ihm nicht weiterhelfen. Danny verschafft sich heimlich Zutritt zum Computer des Clubs und kann den Mann identifizieren: Ryan. Auch Ryan ist für Danny kein Unbekannter.



Spektakuläre Kulisse von Folge 4 ist Crossness Pumping Station (Crossness Engines) in Abbey Wood im Südosten Londons – die historische Pumpstation aus viktorianischer Zeit, ein Industrie-Denkmal, ist für Besucher/Innen zugänglich.