StabDanny (James Nesbitt) findet Ryan (Sam Heughan) in dessen Fitnessstudio, wo der Polizist seine Muskeln trainiert. Ryan ist noch im aktiven Dienst, während Jaisal die Polizei verlassen musste.



Ryan beantwortet Dannys Fragen nur zögerlich. Es kommt zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Männern. Danny glaubt, dass der spielsüchtige Ryan Geld aus Christina pressen wollte, sie in einem Streit tötete, und es wie Selbstmord aussehen ließ. Ryan sieht eine Mitschuld für Christinas Tod bei Danny.



Ryan kommt schließlich auch auf den Todesfall in Jaisals Club zu sprechen. Opfer war eine Studentin, die vermutlich eine Überdosis Drogen schluckte, die Christina vertickte. Ryan behauptet, die Frau sei tödlich gestürzt, was die Autopsie bestätigt hätte – eine Autopsie, die Jackie durchgeführt hatte. Jackie ist die Pathologin, die auch Christinas Leiche untersuchte.



Für Christinas Todeszeitpunkt hat Ryan anscheinend ein handfestes Alibi. Doch er hat sie zuvor auf der Straße allein zurückgelassen, als ihr schlecht wurde.



Als Ryan einen Freund und einen geheimnisvollen Fremden treffen will, drängt sich Danny als Mitfahrer auf. Auf dem Deck eines Parkhauses rammen Ryan und Danny zwei parkende Autos. Eine Textnachricht auf Ryans Handy informiert Danny, dass Ryan eine Verabredung mit einem Mann namens Harry Carr hat. Danny lässt den verletzten Ryan zurück, bricht ein Auto auf und macht sich auf den Weg zu Harry Carr.



Ryan-Darsteller Sam Heughan wurde mit der Serie "Outlander" bekannt. Er galt auch als einer der möglichen Nachfolger für Daniel Craig in der Bond-Rolle.